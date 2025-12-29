Record québécois de marathon

Participer et terminer un marathon est déjà un exploit remarquable, mais battre le meilleur temps réalisé par un Québécois à sa première participation, c'en est une autre. C'est ce que Thomas Fafard, 27 ans, a accompli dimanche en Arizona. Une belle histoire pour terminer l'année 2025.

Avec un temps de 2 h 10 min 29 s, Thomas s'est emparé du record détenu par Alain Bordeleau depuis 1984, un règne de près de 41 ans.

Bien qu'il soit déjà un athlète de niveau olympique, qui a notamment participé aux JO de Paris en 2024, Thomas Fafard est avant tout un spécialiste du 5000 mètres. Après avoir participé à quelques demi-marathons, l'athlète originaire de Repentigny s'est lancé le défi d'effectuer cette course de 42km.

Écoutez Thomas Fafard, marathonien et détenteur du record québécois, discuter de son exploit, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Même si le record lui appartient désormais, le principal intéressé ne souhaite pas s'arrêter là.