Arts et spectacles
Deux événements possibles

Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?

par 98.5

0:00
11:55

Entendu dans

Lacroix le matin

le 30 décembre 2025 09:39

Avec

Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Quel est le meilleur endroit pour passer le Nouvel An au Québec? / Adobe Stock / Artem Onoprienko

Le Grand Minuit de Montréal est l'événement en extérieur d'envergure qui se déroulera dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour fêter l'année 2026 en musique.

«Il faut juste s'habiller» lors de cette soirée, indique celui qui s'occupe des préparatifs de la soirée, Nicolas Cournoyer.

Dès 20h, les musiciens Patrick Watson, Klô Pelgag, Sarahmée et Qualité Motel, se produiront sur scène au quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal.

Écoutez Nicolas Cournoyer, cofondateur de Multicolore et Louis Bellavance, vice-président au contenu et à la direction artistique chez BLEUFEU, aborder les soirées du Nouvel An dans Lacroix le matin.

Vous souhaitez plutôt fêter la nouvelle année dans la ville de Québec?

L'événement de la Capitale-Nationale pour défoncer la nouvelle année est le festival Toboggan, qui accueille entre 40 000 et 75 000 personnes chaque année, d'après Louis Bellavance, 

Toboggan compte une programmation qui regroupe des artistes tels que Frank Walker, Dillon Francis et Jérôme 50.

