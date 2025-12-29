 Aller au contenu
Société
Revue de 2025 de La Presse

François Lambert nommé personnalité web de l'année

par 98.5

0:00
13:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 décembre 2025 18:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
L'homme d'affaires François Lambert a été nommé personnalité web de l'année dans la revue de l'année 2025 de La Presse.

L'ancien dragon a une forte présence sur le web depuis quelques années et compte aujourd'hui 176 000 abonnés sur sa page Facebook et 56 000 sur sa page Instagram. Il utilise ses plateformes pour faire la promotion de ses produits d'érable qu'il confectionne sur sa ferme, mais aussi pour donner son opinion sur l'actualité et échanger avec sa communauté. 

L'entrepreneur partage la fierté qu'il ressent en lien avec cette nomination, mais également sa surprise, considérant que le web est généralement un milieu associé à la jeunesse.

Ce dernier a notamment vécu quelques difficultés avec l'intelligence artificielle au courant de l'année.

Écoutez l'entrepreneur et personnalité web de l'année, François Lambert, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

 «Quand j'ai lancé l'entreprise en 2018, j'ai dit non, je veux pas juste vendre des produits. L'approche magasin général, dépanneur du coin, être proche des gens, c'est ce que j'avais le goût de faire. Donc, en partant, j'ai décidé d'être très actif sur ma page Facebook. Après, il y a Tik Tok qui est venu. Instagram qui était déjà là. Mais c'était vraiment de dire non, il faut que j'aie un lien avec les gens. Je ne veux pas juste qu'ils achètent mes produits, Je veux qu'ils achètent l'histoire.»

François Lambert

