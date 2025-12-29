Revue de 2025 de La Presse

L'homme d'affaires François Lambert a été nommé personnalité web de l'année dans la revue de l'année 2025 de La Presse.

L'ancien dragon a une forte présence sur le web depuis quelques années et compte aujourd'hui 176 000 abonnés sur sa page Facebook et 56 000 sur sa page Instagram. Il utilise ses plateformes pour faire la promotion de ses produits d'érable qu'il confectionne sur sa ferme, mais aussi pour donner son opinion sur l'actualité et échanger avec sa communauté.

L'entrepreneur partage la fierté qu'il ressent en lien avec cette nomination, mais également sa surprise, considérant que le web est généralement un milieu associé à la jeunesse.

Ce dernier a notamment vécu quelques difficultés avec l'intelligence artificielle au courant de l'année.

Écoutez l'entrepreneur et personnalité web de l'année, François Lambert, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.