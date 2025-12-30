Plat d'origine haïtienne

Riche de sa présence de Québécois d'origine haïtienne, Montréal commence à adopter la cuisine d'Haïti, et plus particulièrement à faire de la préparation de la soupe joumou une tradition, soutient le chef cuisinier Mike Lafaille.

Cette soupe compte beaucoup de légumes ainsi que de la courge joumou, d'où le nom du plat. Elle a été inventée à l'époque de l'esclavagisme à Haïti, explique M. Lafaillle.

Écoutez Mike Lafaille, chef-propriétaire du restaurant de fusion caribéenne Kwizinn et Céline Diallo, cheffe exécutive du même restaurant détailler la recette au Midi, mardi.