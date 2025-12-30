 Aller au contenu
Société
Plat d'origine haïtienne

Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»

par 98.5

0:00
6:46

Entendu dans

Le midi

le 30 décembre 2025 14:22

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»
Soupe joumou / Adobe Stock / FomaA

Riche de sa présence de Québécois d'origine haïtienne, Montréal commence à adopter la cuisine d'Haïti, et plus particulièrement à faire de la préparation de la soupe joumou une tradition, soutient le chef cuisinier Mike Lafaille.

Cette soupe compte beaucoup de légumes ainsi que de la courge joumou, d'où le nom du plat. Elle a été inventée à l'époque de l'esclavagisme à Haïti, explique M. Lafaillle.

Écoutez Mike Lafaille, chef-propriétaire du restaurant de fusion caribéenne Kwizinn et Céline Diallo, cheffe exécutive du même restaurant détailler la recette au Midi, mardi.

«Ça prend quand même pas mal de temps à confectionner, à cuisiner. Déjà par la coupe des légumes et le bœuf, aussi, est cuit de côté. Et puis, comme toute soupe, elle a besoin d'amour et d'attention.»

Céline Diallo

