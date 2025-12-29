Le «Santa Claus Rally», ça vous dit quelque chose?

Philippe Goulet-Coulombe, chroniqueur, soulgigne que les derniers jours du mois de décembre créent un effet boule de neige positif à la bourse, où les actions augmentent généralement.

Écoutez le chroniqueur économique, Philippe Goulet-Coulombe expliquer le phénomène, lundi soir, dans Le Québec Maintenant.

Il mentionne que les tarifs américains n'ont pas fait de bien à l'économie mondiale, mais qu'elle s'est ensuite améliorée progressivement, tout comme le dollar canadien.