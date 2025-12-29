Le «Santa Claus Rally», ça vous dit quelque chose?
Philippe Goulet-Coulombe, chroniqueur, soulgigne que les derniers jours du mois de décembre créent un effet boule de neige positif à la bourse, où les actions augmentent généralement.
Écoutez le chroniqueur économique, Philippe Goulet-Coulombe expliquer le phénomène, lundi soir, dans Le Québec Maintenant.
Il mentionne que les tarifs américains n'ont pas fait de bien à l'économie mondiale, mais qu'elle s'est ensuite améliorée progressivement, tout comme le dollar canadien.
«Le dollar canadien est en train de reprendre du gallon. Donc, on reprend un peu une partie des pertes qu'on a eues dans la dernière année. 2026 va nous dire ce qui va se passer. Tous les risques qui existaient en 2025, notamment au niveau des politiques de commerce international et bien de ces risques-là, demeure en 2026. Donc, en terme du dollar canadien, la partie est loin d'être terminée.»