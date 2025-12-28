Une rétrospective de l'année sportive 2025

De nombreux moments sportifs ont marqué l'année 2025. Quels ont été les meilleurs moments ?
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf présenter sa rétrospective des 12 derniers mois, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive.
«Je trouve que l'année 2025, ça a été l'année du sport au féminin, toutes catégories confondues. Je trouve qu'on a tellement fait de progrès dans les dernières années et je n’ai pas envie que ça s'arrête là. J'ai envie qu'on ne soit qu'aux balbutiements de tout ça.»