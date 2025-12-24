Souhait du temps des Fêtes

L'artiste québécois Émile Proulx-Cloutier fait ses voeux de Noël aux Québécois.
Il souhaite notamment qu'on prenne notre temps collectivement pour être moins sur son cellulaire, puisqu'à son avis, le doomscrolling est «une machine à bouffer le temps».
Écoutez l'auteur-compositeur-interprète, comédien et metteur en scène, Émile Proulx-Cloutier, faire ses voeux de Noël dans Le Québec maintenant, mercredi soir.
«J'ai l'impression que nos vies, souvent sont dans une sorte oui, d'accélération, mais aussi de repli sur soi. Puis je pense que le défi de la prochaine année, c'est de casser ce repli-là [...] On n'est pas dans notre bulle, dans notre scaphandre tout seul, il y a une communauté autour de nous qui mérite d'être tissée.»
Au niveau politique, il espère que nos dirigeants penseront davantage aux prochaines générations plutôt qu'au court terme.