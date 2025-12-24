Souhait du temps des Fêtes

L'artiste québécois Émile Proulx-Cloutier fait ses voeux de Noël aux Québécois.

Il souhaite notamment qu'on prenne notre temps collectivement pour être moins sur son cellulaire, puisqu'à son avis, le doomscrolling est «une machine à bouffer le temps».

Écoutez l'auteur-compositeur-interprète, comédien et metteur en scène, Émile Proulx-Cloutier, faire ses voeux de Noël dans Le Québec maintenant, mercredi soir.