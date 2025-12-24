 Aller au contenu
Société
L’identité plurielle et le parcours inspirant

Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»

par 98.5

0:00
24:54

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 24 décembre 2025 12:08

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Dans cet entretien chaleureux, Raed Hammoud, animateur et journaliste d'origine libanaise ayant grandi au Niger, partage sa vision de l'identité comme une addition de cultures plutôt qu'une division.

Il présente sa série documentaire Immigrant de souche sur TV5, qui met en lumière des parcours d'intégration réussis dans les régions du Québec, loin des grands centres.

Hammoud, qui mène également une carrière musicale sous le nom de Sahel, explique comment son respect pour les sacrifices de ses parents a forgé sa détermination.

L'émission se veut un pont entre les cultures et un remède au cynisme ambiant.

Écoutez Marie-Claude Lavallée s'entretenir avec Raed Hammoud, animateur et journaliste d'origine libanaise présenter sa série, mercredi, à L'effet Lavallée. 

«Immigrant de souche... ça veut dire je viens d'ailleurs, mais je suis avec vous, je suis intégré à vous.»

Raed Hammoud

Vous aimerez aussi

Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
Le Québec maintenant
Commerces achalandés la veille de Noël: «C'était vraiment la cohue»
0:00
20:15
Des idées de cadeaux de dernière minute
Le midi
Des idées de cadeaux de dernière minute
0:00
7:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Rattrapage
Mythes historiques entourant la naissance de Jésus
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Rattrapage
Santé
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Rattrapage
Un temps des Fêtes sans animosité
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Rattrapage
Bien-être au travail
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience
Rattrapage
Autrice de «Traverser la tempête avec un sombrero»
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience
D’où vient la légende du père Noël?
Rattrapage
Mythique personnage
D’où vient la légende du père Noël?
Préparer des repas à moindre coût, sans sacrifier la qualité et le goût
Rattrapage
Temps des Fêtes
Préparer des repas à moindre coût, sans sacrifier la qualité et le goût
Dernier Boys Club de 2025: discussion sur le libertinage
Rattrapage
Style de vie en vogue
Dernier Boys Club de 2025: discussion sur le libertinage
Comment exprimez-vous votre gratitude à votre partenaire?
Rattrapage
Noël approche
Comment exprimez-vous votre gratitude à votre partenaire?
«Je me suis dit que ce serait à mon tour de redonner»
Rattrapage
Plus de 100k$ en épicerie à des familles
«Je me suis dit que ce serait à mon tour de redonner»
Épanouissement et silence: les nouvelles priorités de Vincent Graton
Rattrapage
Les grandes entrevues
Épanouissement et silence: les nouvelles priorités de Vincent Graton
«La solution: je pense qu'on peut jouer dehors sans butte» -Bianca Longpré
Rattrapage
Règlements trop stricts dans les cours d'école?
«La solution: je pense qu'on peut jouer dehors sans butte» -Bianca Longpré
«Il a été le dernier à réaliser qu’il devait partir» -Philippe Léger
Rattrapage
Démission de Pablo Rodriguez
«Il a été le dernier à réaliser qu’il devait partir» -Philippe Léger
Des «pères Noël» et des lutins volent des denrées dans une épicerie
Rattrapage
Les « Robins de ruelles »
Des «pères Noël» et des lutins volent des denrées dans une épicerie