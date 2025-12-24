L’identité plurielle et le parcours inspirant

Dans cet entretien chaleureux, Raed Hammoud, animateur et journaliste d'origine libanaise ayant grandi au Niger, partage sa vision de l'identité comme une addition de cultures plutôt qu'une division.

Il présente sa série documentaire Immigrant de souche sur TV5, qui met en lumière des parcours d'intégration réussis dans les régions du Québec, loin des grands centres.

Hammoud, qui mène également une carrière musicale sous le nom de Sahel, explique comment son respect pour les sacrifices de ses parents a forgé sa détermination.

L'émission se veut un pont entre les cultures et un remède au cynisme ambiant.

