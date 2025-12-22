Autrice de «Traverser la tempête avec un sombrero»

À l'aube de ses 35 ans de carrière, Geneviève Brouillette revient sur son parcours marqué par le succès de la websérie Mukbang et de son premier roman, Traverser la tempête avec un sombrero.

Elle confie avoir longtemps laissé le doute freiner ses élans, mais choisit désormais la sérénité et l'ouverture face aux nouvelles générations de créateurs.

L'actrice aborde avec transparence sa vie personnelle, son rapport au couple et l'absence d'enfants.

Aspirant à retrouver les plateaux de tournage, elle entame l'année 2026 avec le désir profond de laisser le passé derrière elle.

Écoutez les confidences de l'autrice et comédienne Geneviève Brouillette, lundi, avec Marie-Claude Lavallée.