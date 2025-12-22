 Aller au contenu
Arts et spectacles
Autrice de «Traverser la tempête avec un sombrero»

Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience

par 98.5

0:00
43:32

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 décembre 2025 12:36

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience
L'effet Lavallée / Cogeco Média

À l'aube de ses 35 ans de carrière, Geneviève Brouillette revient sur son parcours marqué par le succès de la websérie Mukbang et de son premier roman, Traverser la tempête avec un sombrero.

Elle confie avoir longtemps laissé le doute freiner ses élans, mais choisit désormais la sérénité et l'ouverture face aux nouvelles générations de créateurs.

L'actrice aborde avec transparence sa vie personnelle, son rapport au couple et l'absence d'enfants.

Aspirant à retrouver les plateaux de tournage, elle entame l'année 2026 avec le désir profond de laisser le passé derrière elle.

Écoutez les confidences de l'autrice et comédienne Geneviève Brouillette, lundi, avec Marie-Claude Lavallée. 

«Le ressentiment, c'est comme avaler une petite goutte de poison à tous les jours en espérant que c'est l'autre qui va crever de ça.»

Geneviève Brouillette

