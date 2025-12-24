 Aller au contenu
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?

par 98.5

L'effet Lavallée

le 24 décembre 2025 11:17

Marie-Claude Lavallée
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Le cœur est symboliquement relié à tout ce qui est au centre de notre vie. Il est donc très important d'en prendre soin. / Africa Studio / Adobe Stock

Le cœur est symboliquement relié à tout ce qui est au centre de notre vie. Il est donc très important d'en prendre soin, même s'il nous arrive de le surmener durant le temps des fêtes.

Écoutez Dr Gilles Goulet cardiologue, instigateur de l’outil d’accompagnement icardio.ca, donner quelques astuces pour préserver son cœur, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée. 

Au menu: 

  • Comment reconnaître les symptômes d'un problème cardiaque;
  • Quelques éléments à garder en tête pour prévenir les problèmes cardiaques.

