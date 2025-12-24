Le cœur est symboliquement relié à tout ce qui est au centre de notre vie. Il est donc très important d'en prendre soin, même s'il nous arrive de le surmener durant le temps des fêtes.

Écoutez Dr Gilles Goulet cardiologue, instigateur de l’outil d’accompagnement icardio.ca, donner quelques astuces pour préserver son cœur, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Au menu: