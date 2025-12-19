 Aller au contenu
Société
Plus de 100k$ en épicerie à des familles

«Je me suis dit que ce serait à mon tour de redonner»

par 98.5

0:00
13:33

Entendu dans

Radio textos

le 19 décembre 2025 10:48

Avec

Marie-Eve Tremblay
Radio textos / Cogeco Média

L’influenceur et courtier Pierre-Carl Jolicoeur a décidé cette semaine d'offrir plus de 100 000$ en épicerie à des familles montréalaises.

Écoutez le courtier hypothécaire chez JA Hypothèques en discuter vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait avoir cette envergure. Tout s'est décidé à la dernière minute. Mais je savais qu'avec mon entreprise, j'allais avoir les moyens de le faire. C'était quelque chose que je voulais faire, redonner. Ma vie a changé grâce aux réseaux sociaux et à la confiance des gens. Donc je me suis dit que ce serait à mon tour de redonner.»

Pierre-Carl Jolicoeur

