Plus de 100k$ en épicerie à des familles

L’influenceur et courtier Pierre-Carl Jolicoeur a décidé cette semaine d'offrir plus de 100 000$ en épicerie à des familles montréalaises.
Écoutez le courtier hypothécaire chez JA Hypothèques en discuter vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait avoir cette envergure. Tout s'est décidé à la dernière minute. Mais je savais qu'avec mon entreprise, j'allais avoir les moyens de le faire. C'était quelque chose que je voulais faire, redonner. Ma vie a changé grâce aux réseaux sociaux et à la confiance des gens. Donc je me suis dit que ce serait à mon tour de redonner.»