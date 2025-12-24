Devant l'achalandage massif dans les hôpitaux québécois, Santé Québec martèle l'importance du service 8-1-1.

Catherine Brousseau rappelle que ce service gratuit offre des conseils pour l’auto-soin à domicile et permet de rediriger les patients vers les bonnes ressources.

Elle souligne que le 8-1-1 combine Info-Santé et Info-Social, offrant ainsi un soutien vital pour la santé mentale et la solitude, particulièrement durant la période des Fêtes.

L'objectif est clair: désengorger les urgences en traitant les cas non prioritaires par téléphone ou en clinique.

Écoutez Catherine Brousseau, porte-parole de Santé Québec, mercredi, expliquer le tout au micro de Valérie Beaudoin.