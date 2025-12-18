Démission de Pablo Rodriguez

Après cinq semaines de controverses, Pablo Rodriguez annonce officiellement sa démission en tant que chef du Parti libéral du Québec (PLQ): il affirme n'avoir rien à se reprocher et d'agir par sens du devoir pour ne pas devenir une «distraction» pour sa formation.

Philippe Léger souligne que Rodriguez a perdu le soutien de son caucus et des membres du parti.

Il critique également l'absence de vision claire durant son court mandat, estimant que le PLQ doit maintenant se doter d'une ligne idéologique forte pour attirer des candidats motivés par des idées plutôt que par l'ambition personnelle.

Écoutez l'analyste politique, jeudi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.