Les grandes entrevues

À La grande entrevue de Radio textos, Vincent Graton se livre avec pudeur sur son parcours personnel et professionnel.

Il explique son retrait partiel de l'espace public par un besoin de silence et de profondeur pour se consacrer à son art.

Marqué par des menaces passées contre sa famille liées à son militantisme, il privilégie désormais la douceur et la présence, tant dans sa vie de grand-père que dans son jeu d'acteur.

Il évoque sa relation admirative avec sa conjointe France Beaudoin et ses projets télévisuels actuels comme Antigang et Emprise.

Écoutez le comédien Vincent Graton en grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi, à Radio textos.