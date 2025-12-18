Un groupe militant nommé les «Robins de ruelles» s'est introduit dans un supermarché du Plateau-Mont-Royal déguisé en pères Noël et en lutins pour y dévaliser près de 3000$ en denrées, jeudi. Les aliments volés ont ensuite été apportés à des organismes communautaires du secteur.

Quoi penser de ce coup d'éclat? L'animatrice Marie-Eve Tremblay lance la question aux auditeurs.

Écoutez Bob le Chef discuter de la dure réalité entourant le coût du panier d'épicerie et des bonnes habitudes alimentaires à adopter pour le temps des Fêtes, jeudi, à Radio Textos.