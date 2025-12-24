Repas de Noël de la Mission Brewery

Qu’on soit seul par choix ou par circonstance, le temps des Fêtes peut parfois être difficile.
Heureusement, plusieurs y voient une occasion de tendre la main pour rompre l’isolement et invitent une personne à passer un moment chaleureux et convivial pour Noël.
La Mission Brewery offre des repas de Noël depuis 1950, et cette année ne fera pas exception.
Écoutez James Hugues, le président et chef de la direction de la Mission Brewery, en discuter mercredi au micro de Louis Lacroix.
«Noël, c'est le temps d'offrir autant que possible un environnement qui rassemble. Donc, on offre un repas délicieux et la musique est partout. On est très, très fier de faire ça pour justement des gens qui sont dans le besoin de façon très grave.»