Politique provinciale
Règlements trop stricts dans les cours d'école?

«La solution: je pense qu'on peut jouer dehors sans butte» -Bianca Longpré

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Radio textos

le 18 décembre 2025 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«La solution: je pense qu'on peut jouer dehors sans butte» -Bianca Longpré
Les compagnies d’assurances ont donné leur avis sur les conditions de jeux hivernaux dans la cour d'école. / VILevi/ Adobe Stock

Bianca Longpré réagit aux règlements stricts encadrant les activités dans les cours d'école.

Bien qu’elle prône habituellement l’autonomie et les jeux risqués, elle partage les expériences traumatisantes de ses propres enfants, tous deux victimes d’accidents sérieux sur des buttes de neige.

Elle explique que la gestion de ces structures est un fardeau immense pour le personnel scolaire en raison du grand nombre d'élèves et des risques de bousculades.

Pour prévenir les commotions cérébrales, elle propose d’éliminer les buttes au profit d'une neige laissée au sol, favorisant des jeux plus sécuritaires.

Écoutez Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, chroniqueuse à l’émission Signé Lévesque, donner son avis à ce sujet, jeudi, à Radio textos

