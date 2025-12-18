Règlements trop stricts dans les cours d'école?

Bianca Longpré réagit aux règlements stricts encadrant les activités dans les cours d'école.

Bien qu’elle prône habituellement l’autonomie et les jeux risqués, elle partage les expériences traumatisantes de ses propres enfants, tous deux victimes d’accidents sérieux sur des buttes de neige.

Elle explique que la gestion de ces structures est un fardeau immense pour le personnel scolaire en raison du grand nombre d'élèves et des risques de bousculades.

Pour prévenir les commotions cérébrales, elle propose d’éliminer les buttes au profit d'une neige laissée au sol, favorisant des jeux plus sécuritaires.

Écoutez Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, chroniqueuse à l’émission Signé Lévesque, donner son avis à ce sujet, jeudi, à Radio textos.