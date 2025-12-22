 Aller au contenu
D’où vient la légende du père Noël?

par 98.5

0:00
20:07

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 22 décembre 2025 11:07

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
D’où vient la légende du père Noël?
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Père Noël, Saint-Nicolas, Santa Claus...quelle est l'origine de la légende du père Noël? Si plusieurs histoires circulent sur l'origine de ce mythique personnage au costume rouge et blanc, ses racines plongent en réalité bien plus loin que le folklore moderne.

Contrairement aux croyances populaires, le père Noël ne serait pas le cru d'une campagne publicitaire de Coca-Cola, bien que l'entreprise ait grandement contribué à populariser le personnage en Amérique.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au journal Le Devoir, raconter les origines du père Noël, au micro de Marie-Claude Lavallée.

