Père Noël, Saint-Nicolas, Santa Claus...quelle est l'origine de la légende du père Noël? Si plusieurs histoires circulent sur l'origine de ce mythique personnage au costume rouge et blanc, ses racines plongent en réalité bien plus loin que le folklore moderne.

Contrairement aux croyances populaires, le père Noël ne serait pas le cru d'une campagne publicitaire de Coca-Cola, bien que l'entreprise ait grandement contribué à populariser le personnage en Amérique.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au journal Le Devoir, raconter les origines du père Noël, au micro de Marie-Claude Lavallée.