Discours de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a livré mercredi soir un discours sur son ton excessif, rapide, et farci de fausses informations économiques, notamment sur l’inflation et les investissements.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter le discours du président américain Donald Trump, livré mercredi soir.
Les sujets discutés
- Un discours qui aurait pu faire l'objet d'un courriel;
- Trump a annoncé un chèque de 1 776 $ pour les membres des forces armées;
- Le discours, diffusé sur tous les réseaux américains, a suscité déception et critiques, même au sein du camp républicain, illustrant des fissures internes.