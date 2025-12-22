Vaincre la précarité résidentielle au Québec

Jean-François Tremblay, investisseur immobilier depuis près de 20 ans, a délaissé le «flip» spéculatif pour cofonder l'entreprise Domicile fixe.

Ce tournant est né d'une volonté de laisser un héritage de valeurs à ses cinq enfants et de répondre aux besoins de logements durables au Québec.

Bien que rentable, son modèle privilégie la pérennisation de l'abordabilité en vendant ses immeubles de «classe mondiale» à des organismes sans but lucratif.

Son premier projet d'une trentaine de logements, situé dans le Vieux-Iberville, devrait voir le jour au printemps 2026.

Écoutez Jean-François Tremblay, cofondateur de Domicile Fixe, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.