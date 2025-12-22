 Aller au contenu
Société
Vaincre la précarité résidentielle au Québec

L'investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable

le 22 décembre 2025 15:52

Jean-Sébastien Hammal
L'investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
Jean-François Tremblay, investisseur immobilier depuis près de 20 ans, a délaissé le «flip» spéculatif pour cofonder l'entreprise Domicile fixe.

Ce tournant est né d'une volonté de laisser un héritage de valeurs à ses cinq enfants et de répondre aux besoins de logements durables au Québec.

Bien que rentable, son modèle privilégie la pérennisation de l'abordabilité en vendant ses immeubles de «classe mondiale» à des organismes sans but lucratif.

Son premier projet d'une trentaine de logements, situé dans le Vieux-Iberville, devrait voir le jour au printemps 2026.

Écoutez Jean-François Tremblay, cofondateur de Domicile Fixe, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal. 

«Au final, tu te rappelles à un moment donné que faire du profit c'est pas aussi payant qu'avoir de l'impact. Parce que qu'est ce que tu laisses comme héritage? C'est beaucoup plus fort quand tu laisses des valeurs qu'il y a de la valeur.»

Jean-François Tremblay

