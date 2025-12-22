Le nouvel opus de la saga Avatar, intitulé Feu et cendres, est désormais à l'affiche. D'une durée de 3 h 17, il s'agit du film le plus long de la franchise à ce jour.

Bien que le démarrage mondial soit solide avec 345 millions de dollars, les chiffres sont inférieurs de 90 millions à ceux du deuxième volet.

James Cameron a d'ailleurs prévenu que si le succès au box-office n'est pas suffisant pour couvrir l'immense budget de 440 millions, la suite de l'histoire, déjà planifiée pour 2029 et 2031, pourrait ne pas voir le jour au cinéma, mais sous une autre forme, comme le livre.

