Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone

par 98.5

0:00
6:46

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 06:41

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le nouvel opus de la saga Avatar, intitulé Feu et cendres, est désormais à l'affiche. D'une durée de 3 h 17, il s'agit du film le plus long de la franchise à ce jour.

Bien que le démarrage mondial soit solide avec 345 millions de dollars, les chiffres sont inférieurs de 90 millions à ceux du deuxième volet.

James Cameron a d'ailleurs prévenu que si le succès au box-office n'est pas suffisant pour couvrir l'immense budget de 440 millions, la suite de l'histoire, déjà planifiée pour 2029 et 2031, pourrait ne pas voir le jour au cinéma, mais sous une autre forme, comme le livre.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

Autres sujets abordés

  • L’industrie est également en deuil suite au décès de l’acteur James Ransone à l’âge de 46 ans;
  • Nous soulignons aujourd'hui un moment charnière pour Madonna. Le 22 décembre 1984, la «Madone» atteignait pour la première fois le sommet du palmarès avec son tube Like a Virgin.

