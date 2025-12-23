 Aller au contenu
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL

le 23 décembre 2025 05:51

Louis Lacroix
Louis Jean
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL
Philip Rivers, 44 ans, est de retour au jeu après une pause de 5 ans. / AP Photo/Carolyn Kaster

Les regards se sont tournés vers la NFL lundi soir pour une histoire digne d'un scénario de film.

Malgré la défaite des Colts d'Indianapolis face aux 49ers de San Francisco, c’est le retour au jeu de Philip Rivers qui a volé la vedette.

À 44 ans, après 5 ans de retraite et alors qu'il est déjà grand-père, le vétéran a quitté son sofa et son poste de coach au secondaire en Alabama pour venir prêter main-forte à son ancienne équipe.

Au-delà des statistiques, l'athlète explique avoir accepté ce défi pour insuffler une leçon de courage à ses dix enfants et aux jeunes qu'il dirige.

Écoutez Louis Jean décortiquer l'actualité sportive, au micro de Louis Lacroix, mardi matin.

Pendant ce temps, à Kansas City, l'annonce d'un nouveau stade de 3 milliards de dollars fait jaser, marquant le futur déménagement des Chiefs vers le Kansas en 2031.

