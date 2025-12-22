Histoire et patrimoine

C'est un projet colossal et symbolique: une association française veut reconstruire à l'identique l'un des navires de Jacques Cartier pour célébrer le 500e anniversaire de son arrivée au Canada.

L'association Jacques Cartier 2034, basée à Saint-Malo, s'est donné pour mission de faire naviguer une réplique grandeur nature d'ici dix ans.

Le projet, estimé à 5,6 millions d'euros, vise à construire un navire de 22 mètres, fidèle aux techniques de charpenterie d'il y a 500 ans.

