Société
Histoire et patrimoine

Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034

le 22 décembre 2025 09:31

Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
La Maison du Québec, à Saint-Malo / Adobe Stock

C'est un projet colossal et symbolique: une association française veut reconstruire à l'identique l'un des navires de Jacques Cartier pour célébrer le 500e anniversaire de son arrivée au Canada.

L'association Jacques Cartier 2034, basée à Saint-Malo, s'est donné pour mission de faire naviguer une réplique grandeur nature d'ici dix ans.

Le projet, estimé à 5,6 millions d'euros, vise à construire un navire de 22 mètres, fidèle aux techniques de charpenterie d'il y a 500 ans.

Écoutez Tugdual Guyon présenter ce projet colossal et symbolique, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

