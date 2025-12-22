JO de Milan en février

À 46 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Milan, le skieur acrobatique québécois Mickaël Kingsbury, octuple champion du monde et médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2018, parle de sa préparation en vue de cette importante compétition.

S'agira-t-il de la dernière présence de l'athlète de 33 ans sur la scène olympique? Le skieur souhaite d'abord se concentrer sur l'obtention d'une médaille d'or avant d'amorcer les réflexions sur son avenir.

Écoutez le skieur acrobatique québécois, Mickaël Kingsbury, sur sa préparation à l'approche des Jeux olympiques de Milan, au micro de Louis Jean et de Louis Lacroix.

Actuellement incommodé par une blessure, celui qui compte 99 victoires en Coupe du Monde devra patienter avant d'espérer atteindre le plateau symbolique des 100 victoires.