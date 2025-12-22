 Aller au contenu
Sports
JO de Milan en février

«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury

par 98.5

le 22 décembre 2025

Louis Lacroix
Louis Jean
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
Louis Jean / Cogeco Média

À 46 jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Milan, le skieur acrobatique québécois Mickaël Kingsbury, octuple champion du monde et médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2018, parle de sa préparation en vue de cette importante compétition.

S'agira-t-il de la dernière présence de l'athlète de 33 ans sur la scène olympique? Le skieur souhaite d'abord se concentrer sur l'obtention d'une médaille d'or avant d'amorcer les réflexions sur son avenir.

Écoutez le skieur acrobatique québécois, Mickaël Kingsbury, sur sa préparation à l'approche des Jeux olympiques de Milan, au micro de Louis Jean et de Louis Lacroix.

Actuellement incommodé par une blessure, celui qui compte 99 victoires en Coupe du Monde devra patienter avant d'espérer atteindre le plateau symbolique des 100 victoires.

«Pour l'instant, ma santé passe avant tout. Les Jeux Olympiques, il me faut quatre ans. Les Coupes du monde, il y en a plusieurs dans une saison. Donc oui, j'ai hâte. Puis, tu sais, j'ai l'opportunité de le faire à Val Saint-Côme, à la maison. Le plan, c'est d'être le plus à 100%, mais d'être intelligent jusqu'aux Jeux Olympiques pour pouvoir vraiment être focus sur ma performance.»

Mickaël Kingsbury

