C'est en ce dimanche que se tiendront les funérailles de la talentueuse et légendaire comédienne Béatrice Picard, décédée le 9 décembre dernier à l'âge de 96 ans.

Quelques jours avant de s'éteindre, celle qui a marqué le Québec par ses rôles dans plusieurs téléromans et films, en plus d’avoir prêté sa voix au personnage de Marge Simpson dans Les Simpsons, a enregistré un message pour son public.

Écoutez Guillaume Nadon, ami de la comédienne qui lui a rendu visite le jour où elle nous a quittés, en témoigner dimanche, au micro de Denis Lévesque.