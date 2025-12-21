C'est en ce dimanche que se tiendront les funérailles de la talentueuse et légendaire comédienne Béatrice Picard, décédée le 9 décembre dernier à l'âge de 96 ans.
Quelques jours avant de s'éteindre, celle qui a marqué le Québec par ses rôles dans plusieurs téléromans et films, en plus d’avoir prêté sa voix au personnage de Marge Simpson dans Les Simpsons, a enregistré un message pour son public.
Écoutez Guillaume Nadon, ami de la comédienne qui lui a rendu visite le jour où elle nous a quittés, en témoigner dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Elle a été comédienne toute sa vie. On lui dit qu'elle n'est plus en mesure, pour des raisons de santé, de continuer votre travail. Elle n'a jamais montré cette faiblesse-là, mais le public lui manquait. Elle n'a pas oublié son public, son métier l'habitait constamment. Elle a fait ça toute sa vie.»