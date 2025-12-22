Nostalgie des années 90

Sortez vos chaises pliantes et préparez vos meilleurs pas de danse! Anaïs Guertin-Lacroix nous replonge dans l'univers déjanté des compilations Ce soir on danse, ces mix musicaux qui ont enflammé tous les partys de cuisine du Québec durant les années 90.

Ces albums proposaient des «cocktails» thématiques — comme le cocktail tropical ou celui du Père Noël — où une quarantaine de chansons s'enchaînaient sans interruption pendant près de dix minutes.

De Michel Louvain à Fernand Gignac, les plus grands artistes de la culture québécoise se retrouvaient mixés pour garantir une ambiance survoltée.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

Étiez-vous un fan de ces compilations?