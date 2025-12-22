 Aller au contenu
Techno
Gadgets

Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?

par 98.5

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 09:25

Louis Lacroix
Pascal Forget
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute? / Adobe Stock

À quelques jours des Fêtes, Pascal Forget propose des solutions originales et économiques pour ceux qui manquent d'inspiration, allant de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'achat de blocs de construction au kilo.

Pascal Forget a révélé que 43% des consommateurs canadiens prévoient d'utiliser l'IA pour choisir leurs cadeaux cette année.

L'outil peut aider à «brainstormer» et à trouver des accessoires technologiques personnalisés, comme des étuis pour AirPods ou des adaptateurs MagSafe, en se basant sur les goûts connus d'une personne.

Écoutez Pascal Forget présenter des gadgets à offrir en cadeaux à la dernière minute, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

Autre sujet abordé 

  • Le coût élevé des Lego.

