 Aller au contenu
Sports
Les Maple Leafs congédient un entraîneur-adjoint

«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»

par 98.5 Sports

0:00
15:48

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 décembre 2025 21:32

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa et Jérémie Rainville commenter l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Samuel Montembeault et Phillip Danault se sont entraînés en solitaire;
  • Seulement cinq joueurs du Tricolore ont joué avec Phillip Danault lors de son premier séjour à Montréal;
  • Les Maple Leafs congédient Marc Savard qui était responsable de l'avantage numérique;
  • Le combat de Jake Paul à Miami: la commission athlétique est blâmée;
  • Le documentaire HBO Alex versus A-Rod sur Alex Rodriguez;
  • Le classement final de la FIFA 2025 (Espagne, 1er, Canada, 27ᵉ)
  • Le CF Montréal laisse partir un joueur;
  • Une victoire pour Wilfried Nancy avec le Celtic;
  • Le déménagement des Chiefs de Kansas City dans un stade de 3 milliards de dollars.

Vous aimerez aussi

CH: «C'est une équipe qui se cherche, en train de se définir» -Mario Langlois
Les amateurs de sports
CH: «C'est une équipe qui se cherche, en train de se définir» -Mario Langlois
0:00
40:42
«Phillip Danault va amener de l'expérience» -Jean-François Baril
Signé Lévesque
«Phillip Danault va amener de l'expérience» -Jean-François Baril
0:00
4:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kaiden Guhle a patiné en solitaire
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Changements de dimensions au football canadien
«Qui va payer pour tout ça?» -Jeremy Filosa
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Rattrapage
Temple de la renommée du baseball
Jacques Doucet ignoré, encore une fois: «C'est une véritable injustice»
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
Rattrapage
Abby Roque, la première étoile
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Rattrapage
Manquements aux protocoles
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Rattrapage
Rappelé du Rocket
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Rattrapage
Incident Patrick Roy-Mikko Rantanen
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
Rattrapage
Filosa en rafale
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Succès ou déboires
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Saison terminée pour les Roses de Montréal
Rattrapage
Filosa en rafale
Saison terminée pour les Roses de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov