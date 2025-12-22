Les Maple Leafs congédient un entraîneur-adjoint

Écoutez Jeremy Filosa et Jérémie Rainville commenter l'actualité sportive à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Samuel Montembeault et Phillip Danault se sont entraînés en solitaire;
- Seulement cinq joueurs du Tricolore ont joué avec Phillip Danault lors de son premier séjour à Montréal;
- Les Maple Leafs congédient Marc Savard qui était responsable de l'avantage numérique;
- Le combat de Jake Paul à Miami: la commission athlétique est blâmée;
- Le documentaire HBO Alex versus A-Rod sur Alex Rodriguez;
- Le classement final de la FIFA 2025 (Espagne, 1er, Canada, 27ᵉ)
- Le CF Montréal laisse partir un joueur;
- Une victoire pour Wilfried Nancy avec le Celtic;
- Le déménagement des Chiefs de Kansas City dans un stade de 3 milliards de dollars.