Drame évité

L'ex-cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a vécu une situation malheureuse alors que sa belle-mère a subi un arrêt cardiaque en assistant à un match de football en famille.
Le pire a toutefois pu être évité, notamment grâce à l'intervention rapide d'un médecin, d'un cardiologue et d'un policier et à la présence d'un défibrillateur sur place.
L'ancienne ministre affirme qu'une loi devrait être adoptée afin d'assurer une meilleure répartition de défibrillateur sur le territoire.
Écoutez l'ex-députée Dominique Anglade raconter cette histoire, lundi matin, au micro de Louis Lacroix.
«Il y a seulement 10% des gens qui font des arrêts cardiaques au Québec à l'extérieur d'un hôpital, qui survivent. 10%, c'est très, très faible. Et la raison pour laquelle c'est faible, c'est qu'il n'y a pas de défibrillateurs répartis sur notre territoire à des endroits accessibles. Ça, c'est un énorme enjeu dont moi, je n'étais même pas au courant.»