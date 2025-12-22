Drame évité

L'ex-cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a vécu une situation malheureuse alors que sa belle-mère a subi un arrêt cardiaque en assistant à un match de football en famille.

Le pire a toutefois pu être évité, notamment grâce à l'intervention rapide d'un médecin, d'un cardiologue et d'un policier et à la présence d'un défibrillateur sur place.

L'ancienne ministre affirme qu'une loi devrait être adoptée afin d'assurer une meilleure répartition de défibrillateur sur le territoire.

Écoutez l'ex-députée Dominique Anglade raconter cette histoire, lundi matin, au micro de Louis Lacroix.