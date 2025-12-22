Saison des virus

Alors que les célébrations des Fêtes approchent, il est crucial de savoir distinguer les symptômes de l'influenza de ceux d'un simple rhume ou de la COVID-19 pour protéger vos proches.

Le Dr Weiss insiste sur un point fondamental : l'importance du thermomètre. La fièvre, définie par une température de 38°C (100,4°F) ou plus, est le principal indicateur qui différencie la grippe du rhume.

Il explique également pourquoi la toux peut persister plusieurs semaines après la disparition de la fièvre, sans que cela soit nécessairement inquiétant ou signe de contagion.

La question de la COVID-19, désormais considérée comme une «nuisance» mineure par rapport à la sévérité potentielle de l'influenza chez les personnes vulnérables.

Écoutez Dr Karl Weiss expliquer comment différencier les différents virus durant la saison froide, au micro de Louis Lacroix.