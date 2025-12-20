Acquisition contre un choix de 2e ronde

Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault, qui peinait à évoluer parmi les Kings de Los Angeles, en échange d'un choix de 2e ronde au repêchage.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril discuter de cette transaction, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive à l'émission Signé Lévesque.