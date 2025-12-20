Acquisition contre un choix de 2e ronde

Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault, qui peinait à évoluer parmi les Kings de Los Angeles, en échange d'un choix de 2e ronde au repêchage.
Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril discuter de cette transaction, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive à l'émission Signé Lévesque.
«Je trouve que c'est une super transaction. Je ne suis pas en train de dire que c'est le deuxième centre qu'on cherchait cet hiver. Par contre, pour les mises en jeu et être capable de jouer la game plate pour fermer le jeu, pour éteindre l'adversaire, Phillip Danault va pouvoir ramener ça. Il va pouvoir amener de l'expérience.»