Le hockey des Canadiens

Malgré une défaite de 4-3 en tirs de barrage contre Pittsburgh, Montréal récolte un point précieux dimanche soir.
En analyse d'après-match, il est question du gardien Jakub Dobeš qui a lutté avec la rondelle, contrastant avec la solidité technique de Jacob Fowler la veille.
Martin St-Louis a d'ailleurs confirmé que Fowler obtiendra le départ à Boston mardi.
Parmi les points positifs, le rappelé Samuel Blais s'est illustré par sa robustesse et une mention d'aide.
Écoutez les échos de vestiaire et l'entrevue avec Martin St-Louis, dimanche, après le match Canadiens-Penguins.
«Jouer pour le Canadien, c’est un rêve de jeunesse. Puis je suis vraiment content d’avoir porté cet uniforme-là à soir.»