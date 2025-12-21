Le hockey des Canadiens

Malgré une défaite de 4-3 en tirs de barrage contre Pittsburgh, Montréal récolte un point précieux dimanche soir.

En analyse d'après-match, il est question du gardien Jakub Dobeš qui a lutté avec la rondelle, contrastant avec la solidité technique de Jacob Fowler la veille.

Martin St-Louis a d'ailleurs confirmé que Fowler obtiendra le départ à Boston mardi.

Parmi les points positifs, le rappelé Samuel Blais s'est illustré par sa robustesse et une mention d'aide.

Écoutez les échos de vestiaire et l'entrevue avec Martin St-Louis, dimanche, après le match Canadiens-Penguins.