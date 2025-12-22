Les dessous du règlement

Marc Ranger, ancien dirigeant syndical, analyse positivement la conclusion des projets de règlement entre Postes Canada et le STTP.

Malgré un climat initialement acrimonieux, l'entente de cinq ans prévoit des hausses salariales significatives (6,5% la première année) et une protection accrue des emplois.

Selon Ranger, ce compromis était vital puisque l'entreprise est en «faillite technique».

Le syndicat a dû accepter des ouvertures pour la livraison de colis le week-end afin de s'adapter à la baisse du courrier physique, évitant ainsi le démantèlement au profit du privé.

Écoutez Marc Ranger, ex-dirigeant syndical et conseiller stratégique chez Ryan Affaires Publiques, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant.