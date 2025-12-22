 Aller au contenu
Société
Les dessous du règlement

Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois

par 98.5

0:00
7:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 décembre 2025 15:26

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois
L'entente de cinq ans de Postes Canada prévoit des hausses salariales significatives / Rich Lam / La Presse Canadienne

Marc Ranger, ancien dirigeant syndical, analyse positivement la conclusion des projets de règlement entre Postes Canada et le STTP.

Malgré un climat initialement acrimonieux, l'entente de cinq ans prévoit des hausses salariales significatives (6,5% la première année) et une protection accrue des emplois.

Selon Ranger, ce compromis était vital puisque l'entreprise est en «faillite technique».

Le syndicat a dû accepter des ouvertures pour la livraison de colis le week-end afin de s'adapter à la baisse du courrier physique, évitant ainsi le démantèlement au profit du privé.

Écoutez Marc Ranger, ex-dirigeant syndical et conseiller stratégique chez Ryan Affaires Publiques, expliquer le tout, lundi, au Québec maintenant

«J’avais jamais vu des positions aussi éloignées dans une négociation et aussi un ton aussi acrimonieux.»

Marc Ranger

Vous aimerez aussi

Comment bien traiter une grippe à la maison?
Le midi
Comment bien traiter une grippe à la maison?
0:00
7:46
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Le Québec maintenant
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
0:00
8:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Rattrapage
Controverse libérale
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Rattrapage
Services saturés
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
Rattrapage
Organismes privés de ressources
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
Rattrapage
Vaincre la précarité résidentielle au Québec
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Rattrapage
Attraction à Saint-Sauveur
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Huer ou applaudir? Le dilemme des fans des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Le pouls des partisans et bilan sportif
Huer ou applaudir? Le dilemme des fans des Canadiens de Montréal
Célébrer l'engagement, les succès culturels et sportifs québécois
Rattrapage
Bilan 2025
Célébrer l'engagement, les succès culturels et sportifs québécois
2025: Une année chargée en rebondissements politiques
Rattrapage
Rétrospective
2025: Une année chargée en rebondissements politiques
Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens
Rattrapage
Autre fin de semaine chargée à venir pour le CH
Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens
«L'intolérance n'est pas une solution, ça aggrave les problèmes» -Mgr Lépine
Rattrapage
Paix, solidarité et spiritualité
«L'intolérance n'est pas une solution, ça aggrave les problèmes» -Mgr Lépine
50e édition du Bye Bye: «L'idée, c'est de faire la meilleure émission possible»
Rattrapage
Discussion avec Guillaume Lespérance
50e édition du Bye Bye: «L'idée, c'est de faire la meilleure émission possible»
De la lumière et de la chaleur à Kitcisakik pour Noël
Rattrapage
Enfin raccordée à Hydro-Québec
De la lumière et de la chaleur à Kitcisakik pour Noël
«La nouvelle entente va vraiment amener plus de ressources pour nous aider»
Rattrapage
Réaction d'une médecin de famille
«La nouvelle entente va vraiment amener plus de ressources pour nous aider»
«On espère que les gens porteront plus le masque à Noël»
Rattrapage
Le Québec frappé par la grippe
«On espère que les gens porteront plus le masque à Noël»