Autre fin de semaine chargée à venir pour le CH

Le calendrier est extrêmement chargé pour les Canadiens de Montréal en décembre, marqué par de nombreux matchs et un long voyage incluant Pittsburgh et Boston. Pour eux, la courte pause des Fêtes s'en vient bientôt.

Meeker Guerrier y va de sa prédiction devant le filet du Tricolore samedi et note avec optimisme que Mike Matheson a recommencé à patiner.

Écoutez l'Esprit sportif du chroniqueur Meeker Guerrier, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Il aborde aussi le combat de boxe controversé entre l'influenceur Jake Paul et l'ancien champion Anthony Joshua.