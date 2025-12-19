 Aller au contenu
Sports
Autre fin de semaine chargée à venir pour le CH

Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens

par 98.5

0:00
4:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 décembre 2025 17:06

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens
Esprit sportif / Cogeco Média

Le calendrier est extrêmement chargé pour les Canadiens de Montréal en décembre, marqué par de nombreux matchs et un long voyage incluant Pittsburgh et Boston. Pour eux, la courte pause des Fêtes s'en vient bientôt. 

Meeker Guerrier y va de sa prédiction devant le filet du Tricolore samedi et note avec optimisme que Mike Matheson a recommencé à patiner.

Écoutez l'Esprit sportif du chroniqueur Meeker Guerrier, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

Il aborde aussi le combat de boxe controversé entre l'influenceur Jake Paul et l'ancien champion Anthony Joshua. 

«Plusieurs personnes se disent ben, c'est quasiment dangereux pour Jake Paul.»

Meeker Guerrier

