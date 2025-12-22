Organismes privés de ressources

Les organismes québécois d’aide internationale dénoncent la décision du gouvernement de suspendre la deuxième vague de subventions qu’ils devaient recevoir pour l’année 2025-2026.

Des programmes importants visant à envoyer du matériel médical et de l’aide nutritionnelle dans des régions du monde perturbées par la guerre sont menacés en raison du manque de ressources.

Écoutez Béatrice Vaugrante, directrice générale d’Oxfam Québec, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.