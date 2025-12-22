 Aller au contenu
Politique provinciale
Organismes privés de ressources

Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions

Les organismes québécois d’aide internationale dénoncent la décision du gouvernement de suspendre la deuxième vague de subventions qu’ils devaient recevoir pour l’année 2025-2026.

Des programmes importants visant à envoyer du matériel médical et de l’aide nutritionnelle dans des régions du monde perturbées par la guerre sont menacés en raison du manque de ressources.

Écoutez Béatrice Vaugrante, directrice générale d’Oxfam Québec, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«Ne pas respecter les termes d’un contrat, c’est vraiment grave. Ça ne s’est jamais vu dans cette année pourtant, qui était une année assez horrible en matière de reculs de l’aide internationale pour soutenir vraiment les personnes les plus vulnérables. Avec les conflits, la pauvreté et les changements climatiques, elles n’ont plus rien, même pas un toit sur la tête ni à manger…»

Béatrice Vaugrante

