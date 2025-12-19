Rétrospective

Les membres de l’équipe du Québec maintenant reviennent sur les nouvelles politiques qui ont le plus marqué l’année 2025 selon eux.

Pour Valérie Beaudoin, c’est l’assermentation de Donald Trump le 20 janvier à la Maison-Blanche, un événement qui a marqué le ton de 2025 qui se termine et qui impactera aussi les trois prochaines années.

Philippe Cantin revient aussi sur la présidence de Donald Trump et les bouleversements dans les relations diplomatiques avec les États-Unis.

Écoutez le bilan de l’année politique des membres de l’équipe du Québec maintenant, vendredi, au micro de Philippe Cantin.