Le pouls des partisans et bilan sportif

Jérémie Rainville dresse son bilan sportif de l'année en soulignant l'engouement historique pour la Série mondiale des Blue Jays de Toronto.

Il rend hommage à Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko et Danielle Sauvageau pour leur détermination.

La discussion porte ensuite sur la pertinence de huer les joueurs du Canadien, un geste qu'il invite à nuancer pour préserver la confiance des athlètes.

Enfin, Rainville annonce qu'il accompagnera l'équipe durant le temps des Fêtes comme analyste radio, remplaçant Dany Dubé pendant sa pause.

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, faire son bilan du sport en 2025 et de la semaine des partisans du CH, vendredi.