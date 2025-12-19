Négociations Canada et États-Unis

Les négociations entre le Canada et les États-Unis, dans le but de convenir d'un accord commercial, se poursuivent. Le Mexique devrait se joindre à la discussion au cours des prochains mois.
Écoutez le chroniqueur économique Alain McKenna en discuter vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est improbable, voire impossible, qu'on assiste à la signature rapide d'un accord qui réduirait les fameux tarifs américains sur l'acier, l'aluminium et d'autres produits canadiens vendus chez eux. Un représentant du gouvernement Trump a dit que les priorités de négociations aux États-Unis tournaient surtout autour des irritants du président. On s'attend à ce que Trump demande au Canada et au Mexique de déréglementer tout ce qui touche aux entreprises américaines.»
Autres sujets abordés
