Économie
Pour les non-Européens

Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier

par 98.5

0:00
5:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 décembre 2025 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Il en coûtera plus cher pour visiter le Louvre, Versailles et l'Opéra Garnier
À vos intérêts / Cogeco Média

On a tous lu sur les déboires du Louvre, notamment son fameux vol de bijoux en raison d’une sécurité défaillante il y a quelques mois. 

Pour augmenter les revenus des principaux sites d’attraction, dont le Louvre, la France fera désormais payer les non-Européens plus chers pour leur billet d’entrée et ce dès janvier.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Dès le 4 janvier, il en coûtera plus cher pour les non-Européens pour visiter le Louvre, le château de Versailles, l'Opéra Garnier, la Sainte-Chapelle, etc..
  • Warner Bros. rejette l’offre de Paramount qu’elle juge risquée au niveau du financement. Quelle sera la réaction de Paramount?  Va-t-elle hausser son offre?

