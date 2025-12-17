Pour les non-Européens

On a tous lu sur les déboires du Louvre, notamment son fameux vol de bijoux en raison d’une sécurité défaillante il y a quelques mois.

Pour augmenter les revenus des principaux sites d’attraction, dont le Louvre, la France fera désormais payer les non-Européens plus chers pour leur billet d’entrée et ce dès janvier.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

