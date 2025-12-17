On a tous lu sur les déboires du Louvre, notamment son fameux vol de bijoux en raison d’une sécurité défaillante il y a quelques mois.
Pour augmenter les revenus des principaux sites d’attraction, dont le Louvre, la France fera désormais payer les non-Européens plus chers pour leur billet d’entrée et ce dès janvier.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Dès le 4 janvier, il en coûtera plus cher pour les non-Européens pour visiter le Louvre, le château de Versailles, l'Opéra Garnier, la Sainte-Chapelle, etc..
- Warner Bros. rejette l’offre de Paramount qu’elle juge risquée au niveau du financement. Quelle sera la réaction de Paramount? Va-t-elle hausser son offre?