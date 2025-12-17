 Aller au contenu
Donald Trump: l'homme fort, les décrets et le Venezuela

le 17 décembre 2025 14:36

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

Donald Trump multiplie les décrets à une vitesse fulgurante depuis son retour à la présidence. / Evan Vucci / The Associated Press

Donald Trump multiplie les décrets à une vitesse fulgurante depuis son retour à la présidence. Guillaume Lavoie analyse cette stratégie de «l'homme fort» et les tensions croissantes avec le Venezuela.

Avec déjà 221 décrets signés — soit un de plus que durant la totalité de son premier mandat de quatre ans —, Trump semble vouloir prouver que les contre-pouvoirs ne sont que des obstacles à sa volonté.

L'un des points les plus controversés reste la désignation du fentanyl comme «arme de destruction massive», une étiquette qui, selon Guillaume Lavoie, sert surtout à détourner des fonds pour d'autres priorités, comme la pression sur le Venezuela.

Écoutez l'analyste Guillaume Lavoie décortiquer la politique américaine, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autre sujet abordé

L'agressivité de Trump envers le Venezuela. Entre blocus pétrolier et présence militaire accrue dans les Caraïbes, l'enjeu dépasse la simple lutte contre la drogue.

