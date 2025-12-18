Amitié, commerce et transfuges de partis

Le ministre Dominic LeBlanc qualifie de «noble» la démission de son ami Pablo Rodriguez du Parti libéral du Québec, estimant qu'il a agi pour offrir la meilleure option aux électeurs.

Concernant les tensions commerciales, il souligne que 85% des exportations canadiennes échappent aux tarifs douaniers de Donald Trump et réitère que la gestion de l'offre n'est pas négociable.

Sur le plan politique, il suggère que d'autres députés conservateurs mal à l'aise avec Pierre Poilievre pourraient rejoindre les libéraux.

Enfin, il partage un témoignage émouvant sur sa guérison complète d'un lymphome grâce au système de santé québécois.

Écoutez Dominic LeBlanc, ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, en discussion avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.