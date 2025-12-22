 Aller au contenu
Ententes non-respectées

Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale

par 98.5

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 07:22

Avec

Louis Lacroix
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Des organismes internationaux de coopération internationale ont appris que les ententes signées avec le gouvernement du Québec ne seraient finalement pas respectées, suivant des ordres du Conseil du Trésor.

Parmi les organismes touchés par ces bris d'ententes, on retrouve notamment Ofxam-Québec, Solidarié Union Coopération (SUCO), Avocats sans frontières ou encore la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

Écoutez la journaliste et ex-ministre Christine St-Pierre aborder le sujet, lundi matin, au micro de Louis Lacroix.

«Tu sais, on parlait de France-Élaine Duranceau dans les dernières semaines. Je pense qu'elle a fait un bon travail du côté des médecins. Mais là, quand le premier ministre lui a donné le surnom de Cruella, on est dans le Cruella. Couper dans l'aide internationale, de petits montants. À mon avis, ça fait mal à la réputation du Québec sur la scène internationale.»

Christine St-Pierre

Autres sujets abordés

  • Sonia Bélanger, nouvelle ministre de la Santé;
  • Course à la chefferie du PLQ: vers un couronnement?

