Sona Lakhoyan Olivier sous enquête

La députée libérale de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, est actuellement au cœur d'une controverse alors que des révélations indiquent qu'elle aurait outrepassé les règles lors de sa course à l'investiture en 2022.

Selon des informations publiées dans Le Devoir, un bénévole de son équipe aurait utilisé une carte de crédit personnelle pour acheter une dizaine de cartes de membre pour des tiers, une pratique strictement interdite par le Parti libéral du Québec (PLQ).

Bien que le parti ait été avisé de cette irrégularité à l'époque, il s'est limité à un simple avertissement à l'endroit de la députée.

Cette affaire s'ajoute à d'autres manquements signalés, notamment la distribution illégale de nourriture via un camion-restaurant lors de la journée de l'assemblée d'investiture en août 2022.

Ces nouvelles révélations surviennent alors que Sona Lakhoyan Olivierest déjà écartée du caucus libéral en raison d'une enquête distincte menée par la Commissaire à l'éthique.

Autres sujets abordés