 Aller au contenu
Société
Sona Lakhoyan Olivier sous enquête

Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey

par 98.5

0:00
16:48

Entendu dans

Lacroix le matin

le 22 décembre 2025 06:23

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Les règles d’investiture outrepassées par une députée libérale de Chomedey
Le tour d'horizon de Louis Lacroix / Cogeco Média

La députée libérale de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, est actuellement au cœur d'une controverse alors que des révélations indiquent qu'elle aurait outrepassé les règles lors de sa course à l'investiture en 2022.

Selon des informations publiées dans Le Devoir, un bénévole de son équipe aurait utilisé une carte de crédit personnelle pour acheter une dizaine de cartes de membre pour des tiers, une pratique strictement interdite par le Parti libéral du Québec (PLQ).

Bien que le parti ait été avisé de cette irrégularité à l'époque, il s'est limité à un simple avertissement à l'endroit de la députée.

Cette affaire s'ajoute à d'autres manquements signalés, notamment la distribution illégale de nourriture via un camion-restaurant lors de la journée de l'assemblée d'investiture en août 2022.

Ces nouvelles révélations surviennent alors que Sona Lakhoyan Olivierest déjà écartée du caucus libéral en raison d'une enquête distincte menée par la Commissaire à l'éthique.

Autres sujets abordés

  • On dénombre 425 médecins formés au Québec qui pratiquent désormais à l'étranger;
  • Un projet de réseau de télécommunications, initialement estimé à 8,2 millions$, a vu sa facture exploser pour atteindre 549 millions$;
  • Après la noyade tragique de la petite Mathilde Savard, sa mère implore le gouvernement de ne plus retarder la mise en œuvre des nouveaux règlements de sécurité pour les piscines;
  • Les commerçants du centre-ville de Montréal retrouvent le sourire avec le retour des files d'attente, un succès attribué à l'arrivée du REM et à la fin des chantiers sur la rue Sainte-Catherine.
  • Les cas d'influenza explosent.

Vous aimerez aussi

Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Lacroix le matin
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
0:00
9:06
«Le père Noël, dans les faits, ce sont les mamans!»
Signé Lévesque
«Le père Noël, dans les faits, ce sont les mamans!»
0:00
6:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Rattrapage
Tricots extravagants
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Rattrapage
Histoire et patrimoine
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Rattrapage
Gadgets
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
Rattrapage
JO de Milan en février
«Je devrais être difficile à battre» -Mickaël Kingsbury
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Rattrapage
Nostalgie des années 90
L'incroyable succès de «Ce soir on danse»
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Rattrapage
Saison des virus
Grippe ou rhume: comment faire la différence?
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Rattrapage
Drame évité
Arrêt cardiaque: sauvée par l'accès à un défibrillateur
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Rattrapage
Course à la chefferie au PLQ
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones
Rattrapage
Entrevue avec Jean-François Roberge
Immigration: le Québec s'engage à régulariser les travailleurs francophones
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Rattrapage
Restauration en crise
«Sur une facture de 100$, pour le restaurateur, il reste 1,20$»
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Rattrapage
Ententes non-respectées
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Rattrapage
Culture
Avatar, Madonna et le départ tragique de James Ransone
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Sidney Crosby détrône Mario Lemieux: l'histoire s'écrit à Pittsburgh
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante
Rattrapage
Des nouvelles du Consumer Electronic Show
Une montre solaire, des serrures intelligentes et une voiture volante