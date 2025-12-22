Le hockey des Canadiens

Le légendaire Sidney Crosby a officiellement surpassé Mario Lemieux pour devenir le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins. Une passation de flambeau historique pour celui que l'on compare désormais à Tom Brady pour sa longévité exceptionnelle.

Alors que le CH se prépare à affronter les Bruins de Boston, le calendrier s'annonce brutal: une séquence inhumaine de 11 matchs en 18 jours attend les hommes de Martin St-Louis.

Écoutez Louis Jean décortiquer le match de dimanche soir, au micro de Louis Lacroix, lundi matin.

La grande nouvelle pour les partisans reste toutefois le retour imminent de Philippe Danault, acquis récemment pour stabiliser la ligne de centre et apporter ce leadership de vétéran qui manquait à l'équipe.