 Aller au contenu
Société
Tour du Québec

Une prof de 45 ans retrouve une photo d'elle dans un calendrier sexy

par 98.5

0:00
3:12

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 10:41

Avec

Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Une prof de 45 ans retrouve une photo d'elle dans un calendrier sexy
Martin-Thomas Côté / Cogeco Média

Une professeur de 45 ans a retrouvé une photo d'elle à l’âge de 20 ans, dans un calendrier de filles sexy.

Écoutez le journaliste au Saguenay Martin-Thomas Côté raconter cette histoire, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Je pense aussi qu'on peut prévenir les gens. Avec les réseaux sociaux, il y en a plein de photos qu'on publie, et on ne pense pas que ça peut revenir nous hanter. Mais il faut toujours garder en tête que ça se peut que cette image-là revienne sous une forme ou sous une autre.»

Martin-Thomas Côté

Vous aimerez aussi

Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
Signé Lévesque
Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
0:00
8:32
«Le père Noël dans les faits, ce sont les mamans!»
Signé Lévesque
«Le père Noël dans les faits, ce sont les mamans!»
0:00
6:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Règlements sur les buttes de neige : «Il y a eu de la réunionite aigüe»
Rattrapage
Le moment J'en reviens pas! de Fabien Cloutier
Règlements sur les buttes de neige : «Il y a eu de la réunionite aigüe»
Quelles ont été les tournées les plus lucratives de 2025?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelles ont été les tournées les plus lucratives de 2025?
Quels sont les principaux irritants des Canadiens en avion?
Rattrapage
Chronique voyage
Quels sont les principaux irritants des Canadiens en avion?
«Le père Noël dans les faits, ce sont les mamans!»
Rattrapage
Chronique société
«Le père Noël dans les faits, ce sont les mamans!»
Un premier spectacle à Montréal pour Les Gars du Nord
Rattrapage
Chronique culturelle
Un premier spectacle à Montréal pour Les Gars du Nord
«Elle n'a jamais oublié le public, son métier l'habitait constamment»
Rattrapage
Béatrice Picard
«Elle n'a jamais oublié le public, son métier l'habitait constamment»
«On voulait donner accès aux gens à un bon panettone artisanal»
Rattrapage
Visite de Viva panettone
«On voulait donner accès aux gens à un bon panettone artisanal»
Gestion de l’immigration en Europe: «C’est une question de leadership»
Rattrapage
Pression sur plusieurs pays
Gestion de l’immigration en Europe: «C’est une question de leadership»
«Il ne sortira pas avant un grand bout de temps avec une attitude de la sorte»
Rattrapage
Cas de l’ex-pilote Normand Dubé
«Il ne sortira pas avant un grand bout de temps avec une attitude de la sorte»
«Il ne faut pas qu'entre temps, Ottawa expulse ces personnes»
Rattrapage
Retrait du PEQ et application du nouveau programme
«Il ne faut pas qu'entre temps, Ottawa expulse ces personnes»
Amazon : l'entreprise la plus visée par les plaintes des Québécois
Rattrapage
Isabelle Thibeault
Amazon : l'entreprise la plus visée par les plaintes des Québécois
Dubois biographie symphonique : «Je trouve ce projet exceptionnel»
Rattrapage
Chronique culturelle
Dubois biographie symphonique : «Je trouve ce projet exceptionnel»
«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»
Rattrapage
Victoire 4-0 face aux Penguins
«L'avenir est prometteur pour Jacob Fowler dans la LNH»
Dermatose bovine : les agriculteurs en colère bloquent les routes
Rattrapage
Chronique française
Dermatose bovine : les agriculteurs en colère bloquent les routes