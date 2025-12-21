Retrait du PEQ et application du nouveau programme

Le sujet de l’immigration au Québec a fait couler beaucoup d'ancres dans les médias depuis les derniers mois, notamment en raison de la fin du Programme d'expérience québécois (PEQ).

La chroniqueuse Myriam Ségal a souligné, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque, que l'approche différente au fédéral et au provincial empêche les gouvernements de tenir leurs promesses envers les immigrants.

Elle a également expliqué que les régions, où l'intégration s'impose naturellement aux immigrants, sont victimes des politiques sévères du gouvernent, en raison des défis de la francisation à Montréal et à Laval.

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec pour la CAQ, réagir à cette chronique, dimanche, au micro de Denis Lévesque.