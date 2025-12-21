 Aller au contenu
Politique
Retrait du PEQ et application du nouveau programme

«Il ne faut pas qu'entre temps, Ottawa expulse ces personnes»

Jean-François Roberge, ministre de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec pour la CAQ / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le sujet de l’immigration au Québec a fait couler beaucoup d'ancres dans les médias depuis les derniers mois, notamment en raison de la fin du Programme d'expérience québécois (PEQ). 

La chroniqueuse Myriam Ségal a souligné, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque, que l'approche différente au fédéral et au provincial empêche les gouvernements de tenir leurs promesses envers les immigrants. 

Elle a également expliqué que les régions, où l'intégration s'impose naturellement aux immigrants, sont victimes des politiques sévères du gouvernent, en raison des défis de la francisation à Montréal et à Laval.

Écoutez Jean-François Roberge, ministre de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec pour la CAQ, réagir à cette chronique, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est vrai que, si le fédéral ne renouvelle pas les permis temporaires des personnes comme il le fait en ce moment, il y en a qui vont être forcés de quitter. Ça peut prendre peut-être 18 mois avant de faire toute la sélection, puis de franciser ceux qui ne l'ont pas encore été. Il ne faut pas qu'entre temps, Ottawa refuse le renouvellement des permis temporaires et expulse ces personnes-là.»

Jean-François Roberge

