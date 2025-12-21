 Aller au contenu
Politique
Bilan politique de Mark Carney

«Je m'incline devant une force de plus en plus évidente»

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 11:01

Avec

Christian Dufour
Denis Lévesque
En cette fin d'année 2025, le chroniqueur Christian Dufour souhaitait profiter de sa tribune au micro de Denis Lévesque pour revenir sur le bilan politique du premier ministre Mark Carney.

En cette fin d'année 2025, le chroniqueur Christian Dufour souhaitait profiter de sa tribune au micro de Denis Lévesque pour revenir sur le bilan politique du premier ministre Mark Carney. 

Écoutez ce segment, dimanche, à l'émission Signé Lévesque

«Je suis quelqu'un qui a été critique à son égard. Mais je m'incline devant une force de plus en plus évidente. J'avais des doutes sur son côté politique, mais on voit que c'est quelqu'un qui est quand même [en mesure] de prendre des décisions. Il reste quand même le gros dossier de la relation avec les États-Unis, avec Trump. Mais je réalise que c'est un personnage politique majeur.»

Christian Dufour

