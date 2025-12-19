Démission fracassante

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a démissionné jeudi après-midi, montrant ainsi son désaccord sur l’entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et qu'il considère comme un recul sur la Loi 2.
Écoutez l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, suivi du médecin de famille, Benoît Heppell, réagir, vendredi, à Lagacé le matin.
«Je le comprends d'être parti. Je ne suis pas d'accord avec cette décision pour une raison très simple, car, en le faisant au moment politique dans lequel se trouvent tous les partis politiques, c'est-à-dire au début essentiellement d'une campagne électorale, du moins d'une année électorale, il met tout son parti dans le trouble. Pas juste son premier ministre.»
«J'aurais été extrêmement surpris que le ministre Dubé reste en poste. C'est un désaveu important. Il a vanté cette loi-là pendant des mois, puis précédemment le projet de loi 106. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cette entente-là? Grosso modo, on met au rancart la Loi 2».