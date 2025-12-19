Démission fracassante

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a démissionné jeudi après-midi, montrant ainsi son désaccord sur l’entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et qu'il considère comme un recul sur la Loi 2.

Écoutez l'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette, suivi du médecin de famille, Benoît Heppell, réagir, vendredi, à Lagacé le matin.