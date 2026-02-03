Renfort en défense et expérience recherchée

Les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 4-3 en prolongation, lundi, contre le Wild du Minnesota.
Écoutez l'analyste Dany Dubé, déjà présent à Winnipeg, livrer ses commentaires à Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens ont fait preuve de résilience au Minnesota;
- Le Wild a été dominant en relance;
- Quinn Hughes est dominant, mais économe;
- Lane Hutson dépense une énergie folle;
- «Ils ont besoin de renfort à la défense pour les séries»;
- Le temps de jeu, c'est l'évaluation d'un joueur.
- «C'est sûr qu'ils ont besoin d'expérience»;
- Dougie Hamilton? Vincent Desharnais?;
- «J'essaie de voir les Canadiens en séries avec la même équipe et... non»