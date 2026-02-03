 Aller au contenu
Hockey
Courses aux séries de la LNH

Quelles formations peuvent espérer faire un retour dans le portrait des séries?

par 98.5 Sports

le 3 février 2026 19:35

Mario Langlois
Les Blue Jackets de Columbus. / AP/Jay LaPrete

Quelles formations un peu à la traîne au classement de la LNH peuvent encore espérer faire un retour dans le portrait des séries?

Écoutez le journaliste de la LNH.com, Jean-François Chaumont, analyser la situation des équipes de la LNH avant la date limite de la pause des Jeux de Milan, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Blue Jackets de Columbus sont en feu depuis l'arrivée de Rick Bowness;
  • On parle aussi des Capitals, des Penguins, des Sénateurs, et de la compétition intense dans la section Atlantique;
  • Le Wild transformé par l’acquisition de Quinn Hughes;
  • L’Avalanche du Colorado est affectée par la blessure de Gabriel Landeskog;
  • Les attentes pour le prochain match du Canadien à Winnipeg.

