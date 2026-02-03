Courses aux séries de la LNH

Quelles formations un peu à la traîne au classement de la LNH peuvent encore espérer faire un retour dans le portrait des séries?

Écoutez le journaliste de la LNH.com, Jean-François Chaumont, analyser la situation des équipes de la LNH avant la date limite de la pause des Jeux de Milan, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés